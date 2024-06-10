Совещание глав МИД БРИКС началось с минуты молчания в память о президенте Ирана

Совещание глав министерств иностранных дел БРИКС, которое проходит в Нижнем Новгороде, началось с минуты молчания в память о погибших президенте и главе МИД Ирана Эбрахиме Раиси и Хосейне Амире Абдоллахиане.
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