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«Я буду стрелять»: британский журналист на борту эсминца рассказал детали инцидента у Крыма

«Я буду стрелять»: британский журналист на борту эсминца рассказал детали инцидента у Крыма

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту британского эскадренного миноносца Defender, подтвердил, что корабль специально нарушил территориальные воды России у берегов Крыма.

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