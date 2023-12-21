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Слившего файлы GTA VI хакера приговорили к бессрочному содержанию в больнице

Слившего файлы GTA VI хакера приговорили к бессрочному содержанию в больнице

По данным агентства Reuters, участник хакерской группы Lapsus$ Арион Куртадж, который взломал серверы разработчика видеокарт Nvidia, сервис такси Uber, а также разместил в Сети файлы новой части видеоигры GTA VI, был приговорён к пожизненному содержанию в больнице.

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