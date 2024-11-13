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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид дебютировал в сезоне – 13 очков и 5 передач в проигранном матче с «Никс»

Звездный центровой «Филадельфии» набрал 13 очков, 3 подбора, 5 передач и 1 блок-шот в проигранном матче с «Нью-Йорком» (99:111).

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