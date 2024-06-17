Столтенберг: 23 страны НАТО довели военные расходы до 2% ВВП в 2024 году

23 из 32-х стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) в текущем году довели свои военные расходы до 2 процентов ВВП, что позволило нарастить военные расходы блока на 18 процентов по сравнению с 2023 годом.
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