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В ВОЗ рассказали о глобальном соглашении по борьбе с коронавирусом

В ВОЗ рассказали о глобальном соглашении по борьбе с коронавирусом

Государства договорятся, как реагировать на пандемию в будущем. Обсуждения глобального соглашения планируется начать в 2022 году, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, текст публикует газета «Известия».

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