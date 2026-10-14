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Калужские новости

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Шоу «Апполоны» в Калуге отменили по административным причинам

Шоу «Апполоны» в Калуге отменили по административным причинам

Организаторы шоу «Апполоны» утверждают, что мероприятие отменено по решению руководства Областного молодежного центра, в то время как в центре ссылаются на некие административные причиныШоу мужского стриптиза «Апполоны» в Областном молодежном центре отменили "по административным причинам", сообщили в ОМЦ.

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