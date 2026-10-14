Шоу «Апполоны» в Калуге отменили по административным причинам

Организаторы шоу «Апполоны» утверждают, что мероприятие отменено по решению руководства Областного молодежного центра, в то время как в центре ссылаются на некие административные причиныШоу мужского стриптиза «Апполоны» в Областном молодежном центре отменили "по административным причинам", сообщили в ОМЦ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ В комплектацию Се...
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым