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OilPrice

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The Bank of England Is Moving Away From Coal

Environmental groups have been campaigning to encourage banks and other financial institutions to divest from fossil fuels for years, with efforts growing stronger since the Covid-19 pandemic and the global push to transition away from oil, gas, and coal to renewable alternatives.

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