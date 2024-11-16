Президент Узбекистана назначил 9 сенаторов в дополнение к избираемым 56

Указ о назначении девяти дополнительных членов Сената Олий Мажлиса (законодательной палаты парламента) Узбекистана к 56 сенаторам, которые в настоящее время избираются по всей республике, подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает 16 ноября пресс-служба президента.
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