На севере Астраханской области молодой водитель насмерть сбил подростка и сбежал

Смертельная авария, в которой погиб 9-классник, случилась этой ночью. По предварительным данным, 18-летний местный житель на «Ладе Гранта» наехал на 15-летнего подростка в городе Ахтубинск в районе железнодорожного перехода.
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