Методы, которые помогут делать уборку реже

Уборка — не самое легкое и приятное занятие. Однако без нее не обойтись. К счастью, мы нашли несколько интересных методов, которые помогут не только навести порядок вокруг нас, но и разложить мысли по полочкам.
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