Смертельная угроза: любимый россиянами чай признан опасным для здоровья — как мы рискуем собой и детьми Юлия ЧелкановаЧай мате — это традиционный напиток, популярный в странах Южной Америки, особенно в Аргентине, Уругвае и Бразилии.