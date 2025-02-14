Смертельная угроза: любимый россиянами чай признан опасным для здоровья — как мы рискуем собой и детьми Юлия ЧелкановаЧай мате — это традиционный напиток, популярный в странах Южной Америки, особенно в Аргентине, Уругвае и Бразилии.
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