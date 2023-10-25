Пользователи Сети поделились кадрами следов выпущенной с Плесецка ракеты «Ярс»

В среду, 25 октября, под руководством президента России Владимира Путина состоялась тренировка стратегических сил сдерживания, в рамках которой с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии