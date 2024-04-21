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В Самаре пляж у Ладьи ушел под воду

В Самаре пляж у Ладьи ушел под воду

Кадрами с место событий поделились очевидцы.Так, в воскресение, 21 апреля, в самарском сегменте сети Интернет было опубликовано видео, на котором можно узнать элементы пляжа, расположенного в районе четвертой очереди набережной у Ладьи.

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