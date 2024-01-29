Театр абсурда
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Театр абсурда

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ЮЖНЫЙ ФРОНТ: РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ ДЕЙСТВУЕТ В ГОРОДАХ НОВОРОССИИ

ЮЖНЫЙ ФРОНТ: РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ ДЕЙСТВУЕТ В ГОРОДАХ НОВОРОССИИ

Вера МЕЛЬНИК В городах Новороссии украинские военные чувствуют себя очень неуютно, жалуются на то, что они здесь чужие.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ваши злобные речи - ВОНЮЧИЙ ПОКЛЕП!! Тьфу!
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18 час.
А
Алексей
Автор, не думаете-ли Вы, что данная инф. может повредить подпольщикам? Или это сделано специально.
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16 час.
Bogdan Stupin
Да уж что-что, а трепотня на столь специфическую тему  может и впрямь выглядеть либо глупостью, либо откровенной провокацией.
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15 час.

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