Эксперты оценили влияние Евросоюза на конфликт Израиля и Ливана

В ливанскую столицу Бейрут 29 сентября прибыл глава французского МИД Жан Ноэль Барро, чтобы засвидетельствовать поддержку Ливана со стороны Парижа, а глава евродипломатии Жозеп Боррель призывает израильскую сторону к сдержанности.
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