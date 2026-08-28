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НАТО не готово к отражению российской атаки на Прибалтику – экс-посол Украины в США

НАТО не готово к отражению российской атаки на Прибалтику – экс-посол Украины в США

У России в рукаве остаются несколько вариантов эскалации, включая захват определенной территории страны-члена НАТО.

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