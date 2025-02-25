В Госдуме объяснили необходимость упрощенного допуска газовщиков в квартиры

Законопроект, направленный на упрощение допуска сотрудников газовых организаций в квартиры, коорый рассматривает Госдума, призван предотвращать ситуации с отключением газа во всем стояке из-за недоступности одной квартиры.
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