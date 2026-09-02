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Орелtimes

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В Советском районе Орла на пять дней отключат горячую воду ещё по 49 адресам

В Советском районе Орла на пять дней отключат горячую воду ещё по 49 адресам

В Советском районе Орла ещё 49 домов останутся без горячей воды. У филиала РИР Энерго для орловцев есть две новости – хорошая и плохая.

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