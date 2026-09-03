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Венеция-2026: Кендалл Дженнер, Виттория Черетти и Кристина Романова посетили премьеру фильма "Дикая лошадь"

Венеция-2026: Кендалл Дженнер, Виттория Черетти и Кристина Романова посетили премьеру фильма "Дикая лошадь"

В Италии продолжается 83-й Венецианский кинофестиваль, и сегодня состоялась премьера нового фильма режиссёра Мартина Макдонаха "Дикая лошадь".

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