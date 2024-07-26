Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией по контролю над вооружениями без предварительных условий, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.
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