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Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией по контролю над вооружениями без предварительных условий

Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией по контролю над вооружениями без предварительных условий

Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией по контролю над вооружениями без предварительных условий, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

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