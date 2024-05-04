Депутат Лантратова предложила легализовать продажу красивых автономеров

Первый зампред Комитета ГД по просвещению, первый замруководителя фракции СРЗП Яна Лантратова предложила ввести официальные продажи красивых автомобильных номеров, чтобы пополнить федеральный бюджет и ликвидировать черный рынок, сообщает ДумаТВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии