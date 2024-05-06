Бывший муж второй раз сидит в декрете, алименты на сына 26 рублей, всё законно, сделать ничего нельзя, доход у него по вкладу.
Новая мода: бывший муж сидит в декрете и не платит алименты
Комментарии
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Элина Морозова
Ничего не поделаешь. Все по закону. Крутитесь сами. А если совсем припечет и работы лишитесь, то отдайте ребенка отцу временно. Со всеми вытекающими.
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17 час.
Элина Морозова
Женщинам только и остается, что самим брать на себя роль добытчицы. Делать карьеру, бизнес. Чтобы содержать семью, мужа, детей.
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16 час.
Майя Maja
Все по справедливости. Родители друг другу должны помогать раз родили дитё))
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9 час.
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