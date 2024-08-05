Мощное извержение вулкана произошло в Италии

На итальянской Сицилии произошло мощное извержение вулкана Этна. Об этом сообщает газета La Stampa. Фонтан лавы вышел из кратера Ворагин в ночь на 4 августа и образовал столб пепла высотой 10 километров над уровнем моря.
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