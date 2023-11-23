«А за Полину с убийц спросим»: о трагедии, мерах безопасности и очередной ципсошной дезе

ЛК

Любовь Кузьмина

Вообще-то, скорее всего нет такой цели, как уничтожение укрофашистких баз.Главное, это иммитация уничтожения чего-то, о чем мы и слышим каждый день. Нам говорят, у укрофашистов закончились снаряды, ракеты, танки, а особенно самолеты. Но каждый день опять же слышим, обстреляли Донецк, Горловку из ракет и артиллерии.А уж про самолеты и говорить нечего. Еще в прошлом году объявляли об уничтожении авиации укрофашистов, но и по сей день объявляют об уничтожении самолетов, вертолетов.