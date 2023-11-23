20 ноября представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины выпустило пресс-релиз:"Фиксация последствий обстрела н.
«А за Полину с убийц спросим»: о трагедии, мерах безопасности и очередной ципсошной дезе
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Вообще-то, скорее всего нет такой цели, как уничтожение укрофашистких баз.Главное, это иммитация уничтожения чего-то, о чем мы и слышим каждый день. Нам говорят, у укрофашистов закончились снаряды, ракеты, танки, а особенно самолеты. Но каждый день опять же слышим, обстреляли Донецк, Горловку из ракет и артиллерии.А уж про самолеты и говорить нечего. Еще в прошлом году объявляли об уничтожении авиации укрофашистов, но и по сей день объявляют об уничтожении самолетов, вертолетов.
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9 час.
Игорь Кузнецов
Просто посмотрите - в начале СВО поставляли "Джавелин" FGM-148 – переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Украинские СМИ просто надрывались - будет "перемога". Не случилась. Потом начали превозносить турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 относится к классу тактических средневысотных БЛА с большой продолжительностью полета. Тоже нет "перемоги". Далее тяжёлое вооружение М-777, ракетные комплексы, пока с ограничение дальности, потом - самолёты... Нам нужно "перемолоть" "мясо" ВСУ, а склады - будем бить. Это и есть "активная оборона".
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9 час.
Алина Белова
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4 час.
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