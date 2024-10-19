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К перевернувшемуся на Сахалине судну вылетел вертолет Ми-8 со спасателями

К перевернувшемуся на Сахалине судну вылетел вертолет Ми-8 со спасателями

В район Корсаковского порта, где перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями для проведения авиационно-спасательных работ, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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