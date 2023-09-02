АМАРАНТ "Ни одного билетам не продано!" За анонсом Игр БРИКС последовал финколлапс ОИ. Спонсоры и страховики массово отзывают заявки.
"Олимпиады не будет?" Всплыли цифры о пустом кармане Баха
Комментарии
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Леонид Попивняк
......)))))...ну да......у пиндосовской гимнастки предписанные врачами препараты от "синдрома дефицита внимания")))))).....который ещё во время второй мировой фрицам давали перед атакой.....у норвегов со шведами все сплошь астматики.....а как в Китай запретили всё с собой ввозить - так и мало что выиграли........
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15 час.
АМ
Александр Мел
Чинуш уволить как не способных обеспечить требований своей страны .
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6 час.
Саша
Погнали наши городских...
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2 час.
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