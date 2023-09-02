Закон и Порядок

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"Олимпиады не будет?" Всплыли цифры о пустом кармане Баха

"Олимпиады не будет?" Всплыли цифры о пустом кармане Баха

АМАРАНТ "Ни одного билетам не продано!" За анонсом Игр БРИКС последовал финколлапс ОИ. Спонсоры и страховики массово отзывают заявки.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
......)))))...ну да......у пиндосовской гимнастки предписанные врачами  препараты от &quot;синдрома дефицита внимания&quot;)))))).....который ещё во время второй мировой фрицам давали перед атакой.....у норвегов со шведами все сплошь астматики.....а как в Китай запретили всё с собой ввозить - так и мало что выиграли........
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