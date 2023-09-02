"Олимпиады не будет?" Всплыли цифры о пустом кармане Баха

Леонид Попивняк

......)))))...ну да......у пиндосовской гимнастки предписанные врачами препараты от "синдрома дефицита внимания")))))).....который ещё во время второй мировой фрицам давали перед атакой.....у норвегов со шведами все сплошь астматики.....а как в Китай запретили всё с собой ввозить - так и мало что выиграли........