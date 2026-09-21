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«Карпатская восьмерка»: карета превратилась в тыкву

«Карпатская восьмерка»: карета превратилась в тыкву

Чем Украина всегда славилась, так это умением придумывать какие-то союзы и объединения. Если попытаться вспомнить форматы, которые Киев создавал за последние десятилетия, то всего и не перечислить: ГУАМ, «Квадрига», «Ассоциированное трио», «Киевская инициатива», «Крымская платформа», «Люблинский треугольник», Балто-Черноморская инициатива… Можно продолжать бесконечно! Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Ну, как создавал… Провозглашал создание союзов — и порой тут же забывал об их существовании.

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