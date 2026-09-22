Экс-сотрудник Водоканала Петербурга получил 5 лет колонии за взятки

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего сотрудника Водоканала Петербурга к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в четыре миллиона рублей за организацию преступной группы, которая с 2021 по 2022 год получила от десяти компаний около двух миллионов рублей взяток за сокрытие нарушений при водоснабжении.
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