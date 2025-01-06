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Закон, порядок, государство

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Командование Барнаульского ракетного соединения исполнило мечту детей побывать в сказке

Командование Барнаульского ракетного соединения исполнило мечту детей побывать в сказке

Завершением новогоднего праздника для детей стала встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, которые угостили их чаем, поводили хоровод вокруг елки и вручили подарки.

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