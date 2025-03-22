БлокнотРУ «Султан всея Турции» Реджеп Тайип Эрдоган решил закрутить гайки в стране, окрыленный победой в Сирии.
Думаете, в Турции всё закончилось? Эрдоган позвал Путина, а в стране «цветная революция»
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Балу -
Щас и у алиева с пашиняном в анусе засвербит...
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18 час.
Silver Kont
Интересно, а на шнобель-паше события в туркестане отразятся? И да, через месяц-полтора долббоёбы из России ломанутся на турецкие берега, телеса поджарить да водовки халявной попить, бляди турецкими жиголо себя развлекут... И как на это смотрит российский МИД?
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18 час.
Гарибян Сусанна
Толи ещё будет. за подлость в отношении России Бог уже не раз наказывал турок, а им всё неймётся. Вот и получают сполна. А В.В.П ездить в Турцию не нужно, опасно это да и незачем. Что там обсуждать, разве что прекращение строительства АЭС нашими специалистами или прекращение поставок газа из России.
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15 час.
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