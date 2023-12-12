Сколько тратят родители на карнавальные костюмы для детей

В школах и детских садах началась лихорадка подготовки к зимним праздникам. Дети каждый день репетируют, чтобы произвести хорошее впечатление на Деда Мороза, а родители ищут подходящие костюмы для своих малышей.
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