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Регион 29

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Эскаватор накрыло рухнувшей стеной

Эскаватор накрыло рухнувшей стеной

В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ.По предварительным данным, 2 октября при демонтаже сооружения фрагменты кирпичной стены рухнули на кабину экскаватора, в которой находился 57-летний водитель.

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