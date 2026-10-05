Эскаватор накрыло рухнувшей стеной

В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ.По предварительным данным, 2 октября при демонтаже сооружения фрагменты кирпичной стены рухнули на кабину экскаватора, в которой находился 57-летний водитель.
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