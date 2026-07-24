Александр Беглов открыл после капремонта исторический "Дом Забелиной"

Губернатор Александр Беглов и руководитель Главного следственного управления СК России по Санкт‑Петербургу Павел Выменец открыли после капитального ремонта здание на 2-м Муринском проспекте, 31, известное как "Дом Забелиной".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии