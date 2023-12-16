"Будете борзеть, получите по зубам": Русский дипломат в ОБСЕ сделал Польше последнее предупреждение пригрозив ударами авиации РФ

Геннадий Бережнов

"Если у нас не останется выбора, то мы нанесем удар. Это опять красная линия да и ЕСЛИ говорит о многом. МО настолько осторожны, что США уже твёрдо уверены, что мы не сможем ответить реально. Да и кто Гаврилов, а Шойгу такого не сможет сказать, язык завязан!