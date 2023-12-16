Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Будете борзеть, получите по зубам": Русский дипломат в ОБСЕ сделал Польше последнее предупреждение пригрозив ударами авиации РФ

"Будете борзеть, получите по зубам": Русский дипломат в ОБСЕ сделал Польше последнее предупреждение пригрозив ударами авиации РФ

В ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности проводимом в Вене, глава российской делегации Константин Гаврилов, без обиняков прямо заявил, что если с польских аэродромов взлетит хотя бы один самолет, и направится в зону CBO с целью оказания помощи лиходеям, то аэродромы станут законной целью для ВС РФ.

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Комментарии
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Betahon
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10 час.
Геннадий Бережнов
&quot;Если у нас не останется выбора, то мы нанесем удар. Это опять красная линия да и ЕСЛИ говорит о многом. МО настолько осторожны, что США уже твёрдо уверены, что мы не сможем ответить реально. Да и кто Гаврилов, а Шойгу такого не сможет сказать, язык завязан!
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8 час.
Иван Щукин
Наши руководители столько раз &quot;отодвигали&quot; &quot;красные линии&quot; и что им мешает в очередной раз их отодвинуть!? Поэтому США и борзеет что знает что Россия ни чего не сделает!
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5 час.

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