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Царьград

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Аэропорт Сухума обещает рекордный туристический сезон в Абхазии 2023

Аэропорт Сухума обещает рекордный туристический сезон в Абхазии 2023

В 2023 году Абхазия ожидает рекордное число туристов благодаря открытию аэропорта в Сухуме. Глава МИД республики Олег Барциц рассказал о развитии новых туристических маршрутов и повышении качества услуг для гостей региона.

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