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Пелагея впервые откровенно прокомментировала арест имущества бывшего мужа Ивана Телегина на 71 миллион рублей

Пелагея впервые откровенно прокомментировала арест имущества бывшего мужа Ивана Телегина на 71 миллион рублей

Певица Пелагея впервые подробно высказалась об аресте имущества своего бывшего супруга, хоккеиста Ивана Телегина.

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