Стало известно, откуда беспилотники атаковали Тулу и Калугу

ВСУ в ночь на 12 октября атаковали российские регионы. В частности, налеты беспилотников были зафиксированы в Тульской и Калужской областях.
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