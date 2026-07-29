Корейцы не захотели быть "азиатами": BTS бойкотируют Grammy из-за унизительной расовой квоты

Корейцы не захотели быть «азиатами»: BTS бойкотируют Grammy из-за унизительной расовой квотыО нововведении в преддверии 69-й церемонии было объявлено с большой помпой: дескать, растущее влияние K-pop, J-pop и C-pop требует особого признания.
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