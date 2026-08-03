Завтра температура днём останется комфортной, но ночи станут прохладнее. Будет ли утро свежим или порадует теплом? Узнай подробности!Сегодня, 3 августа, дневная температура воздуха составляет +28 градусов.
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