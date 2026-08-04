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РИА: суд в Москве признал Бандеру, Шухевича и УПА пособниками нацисткой Германии

РИА: суд в Москве признал Бандеру, Шухевича и УПА пособниками нацисткой Германии

Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов (ОУН) и Украинскую повстанческую армию (УПА) пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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