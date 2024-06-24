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“Одно и то же”, – Андрей Рожков признался, что устал от “Уральских пельменей”

“Одно и то же”, – Андрей Рожков признался, что устал от “Уральских пельменей”

Шоу “Уральские пельмени” дебютировало на экранах в 2009 году и с тех пор его участники создали свыше ста эпизодов, а также проехались с гастролями почти по всей стране.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
А как же профессия актера? Не такая же &quot;однообразная деятельность&quot;? Любовь зрителей, популярность и востребованность в своём ремесле не каждому даются и не так продолжительны, увы. Уйти из команды - не значит обрести на новом поприще источник богатого заработка и завоевать новую популярность (в новом образе). &quot;Нельзя снова войти в ту же реку&quot;... Уход Рожкова зрители переживут, а вот сам он?
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11 час.
вс
владимир сергеев
Уже достаточно     заполучил денег ,  можно и картошку сажать , можно просто бить баклуши...
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7 час.

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