“Одно и то же”, – Андрей Рожков признался, что устал от “Уральских пельменей”

СК

Степан Капуста

А как же профессия актера? Не такая же "однообразная деятельность"? Любовь зрителей, популярность и востребованность в своём ремесле не каждому даются и не так продолжительны, увы. Уйти из команды - не значит обрести на новом поприще источник богатого заработка и завоевать новую популярность (в новом образе). "Нельзя снова войти в ту же реку"... Уход Рожкова зрители переживут, а вот сам он?