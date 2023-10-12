В Екатеринбурге пройдёт концерт в память лидера группы "Панки по-пьянке" Андрея Серебрянникова

Басист старейшей в городе панк-группы погиб во время отдыха на Кубе"Концерт памяти Арона" (Андрея Серебрянникова), басиста, поэта, одного из основателей группы "Панки по-пьянке" (ППП) состоится 19 октября в Екатеринбурге, в клубе "Нирвана".
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