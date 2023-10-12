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Царьград

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Это что то новенькое, ели не хватает электроэнергии, вместо того чтобы решать этот вопрос энергетикам предлагают брат...В Минэнерго Росси...
  • Платон Платонов
    По твоему, если солдаты врываются на праздник, это терроризм, а если еврейские инструктора обстреливают мирных жителе...Соловьев предполо...
  • Sergey Ivanov
    Платоша! Ты мне хоть и не друг, но истина все равно дороже! Ты что, не понимаешь разницы, когда два вооруженных солд...Соловьев предполо...

В Екатеринбурге пройдёт концерт в память лидера группы "Панки по-пьянке" Андрея Серебрянникова

В Екатеринбурге пройдёт концерт в память лидера группы "Панки по-пьянке" Андрея Серебрянникова

Басист старейшей в городе панк-группы погиб во время отдыха на Кубе"Концерт памяти Арона" (Андрея Серебрянникова), басиста, поэта, одного из основателей группы "Панки по-пьянке" (ППП) состоится 19 октября в Екатеринбурге, в клубе "Нирвана".

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