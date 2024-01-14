Как выглядели девушки в мужских журналах 76 лет назад

MAXIM тогда еще не существовал, но мы нашли и покажем вам горячие картинки из настенного календаря журнала Esquire 1948 года! Любимый MAXIM возник в славном 1995 году, Playboy ворвался в наш мир в 1953-м, а вот американский лайфстал-глянец для мужчин Esquire увидел свет и того раньше — в 1933 году, как раз в разгар Великой депрессии.