10 самых знаменитых скандалистов из мира шоу-бизнеса

После недавнего скандала со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым мы решили вспомнить и других знаменитостей, известных не только в своей профессиональной сфере деятельности, но еще и своим асоциальным поведением и шокирующими выходками.