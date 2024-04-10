10 самых знаменитых скандалистов из мира шоу-бизнеса

После недавнего скандала со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым мы решили вспомнить и других знаменитостей, известных не только в своей профессиональной сфере деятельности, но еще и своим асоциальным поведением и шокирующими выходками.
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