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10 самых знаменитых скандалистов из мира шоу-бизнеса

10 самых знаменитых скандалистов из мира шоу-бизнеса

После недавнего скандала со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым мы решили вспомнить и других знаменитостей, известных не только в своей профессиональной сфере деятельности, но еще и своим асоциальным поведением и шокирующими выходками.

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