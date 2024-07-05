Россия и Замбия договорились о проведении товарищеского матча в сентябре-октябре

Посол Российской Федерации в Замбии Азим Ярахмедов сообщил, что между Российской федерацией футбола (РФС), Футбольной ассоциацией Замбии и двумя национальными сборными достигнута договоренность о проведении товарищеского матча в сентябре или октябре этого года.