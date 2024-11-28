Пора в поход

2 декабря Русское географическое общество начинает конкурс «Лучший наставник по путешествиям», который рассчитан на выявление и поощрение лучших практик туристско-краеведческой деятельности, а также на развитие и популяризацию внутреннего туризма, природных маршрутов и туристских объектов России.