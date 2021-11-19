Симптомы аллергии на холод

БЫВАЕТ ЛИ АЛЛЕРГИЯ НА ХОЛОД?Некоторые специалисты особо подчеркивают разницу между «обычными» видами аллергии — например, на цветочную пыльцу, отдельные продукты питания, домашнюю пыль или бытовую химию — и так называемой «холодовой» аллергией, при которой экстремальная реакция организма не связана с воздействием какого-то конкретного вещества, а вызвана простым охлаждением кожи или слизистых.