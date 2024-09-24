Дубцова заявила, что автомобиль 18-летнего сына не стоит 20 млн рублей

Ирина Дубцова впервые поделилась мнением о роскошных тратах своего 18-летнего сына Артема Черницына. Недавно юноша приобрел черный кроссовер BMW X4 M Competition за 20 миллионов рублей и подарил своей девушке кольцо стоимостью 1,3 миллиона рублей.
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