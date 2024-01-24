Mercedes-Benz объяснил возможную продажу 80 автосалонов в ФРГ оптимизацией

Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи всех своих 80 автосалонов в Германии разным дилерским группам для оптимизации процесса продажи продукции, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу немецкого автопроизводителя.
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